Glede over at skoleball er «lov» igjen: – De burde ha hørt på oss med en gang

Slik konkluderte foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) i Gjerpen i brevet til kommunen:

Vi mener på generelt grunnlag at punkt 3 i rådmannens innstilling bør omgjøres da arrangementer uten skolens deltakelse vil føre til mer ekskluderende skolefester. Gratisprinsippet vil ikke være gjeldende for arrangementer initiert av foresatte og elever, og det vil ikke kunne tas hensyn til enkeltelever med dagens tolkning av opplæringsloven § 2-15. FAU ved GUS ønsker fortsatt å arrangere skolefest for sine elever basert på den eksisterende gjennomføringsmodellen sammen med skolen. Med Vennlig Hilsen FAU Gjerpen ungdomsskole

Dette ble vedtaket fra hovedutvalg for oppvekst i Skien kommune