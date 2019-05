Gutter truet med våpen og fraranet gjenstander i Skien ALVORLIG: Tio gutter ble utsatt for et væpnet ran på Klyve i Skien onsdag kveld. (Foto: Geir Norendal) RYKKET UT: To gutter ble utsatt for et væpnet ran på Klyve i Skien onsdag kveld. Tre ungdommer er pågrepet. (Foto: Geir Norendal) Politiet etterforsker væpnet ran på Klyve onsdag kveld. 29.05.2019 kl 19:41 (Oppdatert 30.05.2019 kl 09:19)

Politiet rykket onsdag kveld ut til Klyve i Skien etter melding om et væpnet ran.

– To unge gutter skal ha blitt truet med et våpen og fraranet gjenstander, sier operasjonsleder Andre Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt.

Ifølge vitner skal det ha blitt avfyrt et skudd fra våpenet.

– Ingen personer skal ha blitt skadet, sier Kråkenes.

Gutter i tenårene

Hendelsen skal ha skjedd ved barnehagen på Kongerød, og ifølge vitnenes forklaringer stakk to gjerningsmenn av fra stedet.

– Det er to gutter midt i tenårene som er ofrene her. De har forklart at det kom to personer på et tohjulet kjøretøy, enten moped, scooter eller motorsykkel, som truet dem med et skytevåpen og ranet til seg noen gjenstander. Både guttene og minst et annet vitne har forklart at det ble avfyrt et skudd fra våpenet. Gjerningsmennene kjørte raskt fra stedet etter ranet, sier operasjonslederen.

Stjal mobiltelefon

Det er uklart hva ranerne fikk med seg.

– En av guttene skal ha blitt fratatt en mobiltelefon, sier Kråkenes.

Begge ranerne skal ha vært utstyrt med hjelm, så politiet har ikke fått noen god beskrivelse.

– Vi ber om tips i saken, sier operasjonslederen.

Politiet jobber bredt med saken. Store deler av området rundt barnehagen på Kongerød ble sperret av onsdag kveld.