Hallingdøl pågrepet for fylleskyting – fyrte av flere skudd ved sitt eget hus FLERE SKUDD: Politiet måtte håndtere en spesiell hendelse i Flå i Hallingdal natt til lørdag, (Foto: NTB Scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 27. april. 27.04.2019 kl 08:50

NTB

Skyting i Hallingdal

En beruset mann avfyrte flere skudd på egen eiendom i Flå i Buskerud. Politiet rykket ut, men da kom mannen kjørende mot dem. Han erkjente skytingen da han ble stanset.

– Det er rett og slett snakk om en fylleskyting, sier politiet til VG. Politiet beslagla totalt fire våpen hos mannen, i tillegg til hans førerkort.

IS-mistenkte drept

Fire væpnede mistenkte IS-medlemmer er drept av soldater på Sri Lanka, opplyser en tjenestemann lørdag.

Landet har satt inn store ressurser på å pågripe eller uskadeliggjøre alle som kan ha vært involvert i terrorangrepet som kostet rundt 250 mennesker livet i påsken.

Musk-avtale

Tesla-sjef Elon Musk har inngått en avtale med det amerikanske finanstilsynet etter Twitter-meldingene som skaffet ham problemer i februar.

Etter avtalen kan Musk ikke alene sende ut informasjon som kan påvirke selskapets aksjekurs. Det inkluderer informasjon om produksjonsplaner og mulige sammenslåinger eller overtakelser.

Kvinne til sykehus

En kvinne er sendt til sykehus etter å ha blitt utsatt for vold av en mann på en privatadresse i Åmli i Aust-Agder. Mannen er pågrepet.

– Da vi kom fram, fikk vi raskt kontroll på mannen. Samtidig avdekket vi at en kvinne ble påført skader, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB.

Weinstein-sak utsatt

Rettssaken mot den voldtektstiltalte filmmogulen Harvey Weinstein er utsatt til 9. september.

Avgjørelsen kom i et lukket rettsmøte i New York. Møtet handlet i hovedsak om vitneførselen i saken, der Weinstein er tiltalt for voldtekt av en kvinne i 2013 og et overgrep mot en annen kvinne i 2006. Weinstein risikerer livstid i fengsel.