Han kjøpte Einar Aas strandperle for 32 millioner

Hytte Kyrkjebygdheia: Prisantydning 8,9 millioner. Solgt for 9,2 millioner.

Leilighet Tjuvholmen, Oslo: Prisantydning 70 millioner. Solgt for 67,5 millioner.

Stølepynten 40 (Vragviga): Prisantydning 30 millioner. Solgt for 32 millioner.

Naxbie 8: Prisantydning 2,5 millioner. Solgt for 6,1 millioner.

Naxbie 14: Prisantydning 7,5 millioner. Solgt for 12,1 millioner.

Naxbie 2/22: Prisantydning 5 millioner. Solgt for 4,85 millioner.

