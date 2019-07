Handlekraftig publikum fikk kontroll på Ikea-hester KAOS: Tre løpske hester skapte mandag kaos på parkeringsplassen utenfor IKEA på Furuset i Oslo, før snarrådig publikum fikk kontroll på dyra. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix) Tre løpske hester skapte mandag kaos på parkeringsplassen utenfor IKEA på Furuset i Oslo, før snarrådig publikum fikk kontroll på dyra. 01.07.2019 kl 15:27

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Politiet meldte klokka 11.40 at de fikk mange telefoner om de løpske hestene som førte til at det oppsto kaos på parkeringsplassen utenfor IKEA på Furuset. Ti minutter senere opplyste de at publikum på stedet hadde kontroll på dyra.

Politiet sporet dem tilbake til Alna ridesenter, som ligger i nærheten. Hestene er tilbakeført til stallen sin og det er ikke meldt om skader på verken dyr, mennesker eller kjøretøy.