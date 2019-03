Har du hatt vårsjau i hagen? Du er ikke den eneste... Lang kø: Man måtte smøre seg med tålmodighet for å komme inn på Rødmyr avfallsanlegg lørdag. Remi Minnesjord tok dette bildet i ett-tiden, og brukte om lag en halvtime på å komme seg inn. (Foto: Remi Minnesjord) annonse

Køen inn til Rødmyr avfallsanlegg i Skien startet en halvtime før de åpnet i dag. Siden har det gått slag i slag. 30.03.2019 kl 14:24 (Oppdatert 15:09)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Bildet viser køen inn til Rødmyr avfallsanlegg i ett-tiden lørdag, og er tatt av Remi Minnesjord fra Skien.

– Det er visst den helga hvor alle har tenkt på å gjøre akkurat det samme. Jeg sto vel en halvtime før jeg slapp inn, og så det hadde balla på seg enda mer da jeg skulle hjem, sier han, og kan føye til at han fikk gjort det han kom for: Å tømme avfall fra hage og garasje.

Kø en halvtime før åpning

De ansatte på avfallsenteret bekrefter at det er full trøkk i dag.

– Det er veldig travelt. Det var kø utenfor en halvtime før vi åpnet i dag, sier Sander Hansen Skrettingland som er ansatt ved Rødmyr avfallsanlegg i 13.45-tiden lørdag ettermiddag.

Etter at de åpnet på morgenen har rundt 150 vært innom bare for å kaste hageavfall.

– Det har vært helt ekstemt i dag. Nå er det vårrengjøring over hele linja, sier han, og anslår at køen strakte seg rundt 2-300 meter fra inngangspartiet og opp til Grep, og at det tok 20-30 minutters venting for å komme seg innenfor portene.

Har man først kommet så langt er man ikke alene da heller, akkurat.

– Sorter først

Hansen Skrettingland har en klar oppfordring til alle som tenker seg av gårde med skrot og avfall i dag.

– Sorter avfallet før du kommer hit. Da går alt så mye greiere, både for deg, oss og alle andre.