Har oppdaget skader på Breviksbrua – trafikken skal reguleres med lys for å redusere belastningen SKADER: Skadene kan bli så omfattende at det vil koste et betydelig millionbeløp å reparere brua igjen. For å unngå at skadene blir verre, har Statens vegvesen besluttet straks å regulere trafikken. (Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix) Breviksbrua blir fredag kveld lysregulert for å begrense trafikken til en retning av gangen. 21.06.2019 kl 17:45 (Oppdatert 17:55)

Ved rutinemessig inspeksjon de siste dagene, er det oppdaget tekniske feil på Breviksbrua av en slik art at belastningen på brua må reduseres. Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det er ingen problemer med bæringen av brua. Det har røket noen bolter i mekanismen som begrenser svingninger som oppstår når trafikken kjører på den. Vi har allerede satt i gang prosessen for å få nye bolter, opplyser byggeleder Terje Bergan i Statens vegvesen.

Vekten av brua blir holdt på plass av kraftig overdimensjonerte kabler. Disse ble totalrenovert for få år siden og er i god stand. Når pendellageret som reduserer svingningene i selve hengebrua, er skadet, vil bruplata bevege seg mer enn ønskelig.

Millionbeløp

Skadene kan bli så omfattende at det vil koste et betydelig millionbeløp å reparere brua igjen. For å unngå at skadene blir verre, har Statens vegvesen besluttet straks å regulere trafikken.

Utstyr for å reparere brua skal allerede være på plass i løpet av mandag, slik at reparasjonen kan ta til tirsdag. Det er forventet at det reparasjonen vil være unnagjort i løpet av kort tid.

Trafikklysene plasseres midt på brua mellom tårnene, slik at trafikken skal ledes inn på den siden av brua som ikke er skadet. Det er ingen restriksjoner på tungtrafikk over brua, men det kan beklageligvis i perioder oppstå køer på grunn av reguleringen.