Har sendt ut farevarsel: Advarer mot kraftige vindkast i Telemark og Agder

Fra søndag formiddag ventes det lokalt kraftige vindkast i Telemark, Aust-Agder og østlige deler av Vest-Agder, og NVE ber folk i området om å feste alle løse gjenstander.

– Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet, advares det.

Vinden vil i all hovedsak komme fra vestlig retning. Søndag kveld minker vinden igjen, ifølge NVE.

Det er utstedt oransje farevarsel flere steder denne helgen. Lørdag og søndag er det fare for jord- og flomskred i indre og midtre deler av Vestlandet og Nordvestlandet, og søndag er det flomfare på oransje nivå i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Varselet på vindkast for #Agder og #Telemark er nå oppgradert til oransje nivå. Her ventes vindkast på omkring 20 m/s på søndag. For #Buskerud og #Oppland er varselet fortsatt på gult nivå og her venter vi vindkast på omkring 17 m/s på søndag. pic.twitter.com/zgGeMSdvqq