Heidi Løke mister håndball-VM Heidi Løke: Håndball-VM går uten Heidi Løke, som har pådratt seg en meniskskade. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

Skadeproblemene fortsetter for håndballandslaget for kvinner. Nå mister Heidi Løke det kommende verdensmesterskapet i Japan. 29.09.2019 kl 16:20



Det bekrefter Norges Håndballforbund i en pressemelding søndag.

Løke pådro seg en skade i menisken i fredagens landskamp mot Brasil. Landslagslege Nils Ivar Leraand opplyser at rehabiliteringstiden er omtrent fem til seks måneder.

– Dette var et tøft slag, og jeg er langt nede nå. Jeg har heldigvis vært lite skadd gjennom karrieren min, men nå var det dessverre jeg som var uheldig. Skader kommer jo alltid ubeleilig, og med mesterligaspill for Vipers og med VM i Japan nært forestående, var dette ekstra dårlig timing. En ting er imidlertid sikkert: Jeg skal gjøre jobben for å komme tilbake, sier Løke.

Lang skadeliste

Nyheten skaper enda mer hodebry for landslagssjef Thorir Hergeirsson som fra før har en lang skadeliste å forholde seg til.

En rekke spillere, deriblant Nora Mørk og Henny Ella Reistad, er uaktuelle på grunn av skader.

I tillegg er tre andre navn noe usikre med tanke på mesterskapet: Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic og Vilde Mortensen Ingstad.

– Ingstad er med stor sannsynlighet aktuell for VM. Det går bra med Amanda, men hun er nå denne uka klarert for å trene håndball annenhver dag. Selv er hun innstilt på å være helt 100 prosent klar for å komme tilbake. Det er liten sjanse for Amanda og VM, sa Hergeirsson til NTB onsdag.

– Veronica sliter fortsatt med skadeproblematikken sin. Den har i perioder vært bedre, men så er det kommet tilbakefall. Slik det ser ut nå, er det uaktuelt med VM for henne.

VM i desember

– Dette er trist både for Heidi selv og for laget. Nå skal vi ta vare på henne, og gi den hjelpen hun trenger. Heidi er en viktig spiller, fordi hun går foran og viser vei med sin mentalitet både utenfor og på banen, sier Hergeirsson i pressemeldingen og fortsetter:

– Nå skal vi ta med oss Heidis innstilling og fightervilje til Japan, samtidig som vi ønsker henne lykke til med operasjonen og opptreningen.

VM starter 30. november og avsluttes 15. desember. Norge møter Nederland, Serbia, Slovenia, Angola og Cuba i gruppe A.

Norge vant VM i 2015, men måtte ta til takke med sølv to år senere. Da ble det finaletap mot Frankrike.