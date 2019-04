Helikopter med i stor politiaksjon i Kviteseid I LUFTA: Helikopteret ble satt inn i aksjonen da personen politiet ville ha tak i stakk av til fots. (Foto: Joakim Maylove Moltzau) annonse

Politiet gjennomførte tirsdag ettermiddag en stor politiaksjon ved Brunkeberg i Kviteseid kommune. 16.04.2019 kl 18:27

Martin Øyvang

Politiet sier at aksjonen ble igangsatt i samråd med helse.

– Dette var et helseoppdrag, hvor vi ble bedt om å bistå, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen.

Varden fikk flere tips om at det var observert 4-5 politibiler, en ambulanse samt et politihelikopter på en adresse i området tirsdag ettermiddag.

Stakk av til fots

Ifølge operasjonslederen var det ikke knyttet stor dramatikk til aksjonen.

– Det så kanskje litt voldsomt ut med fire politibiler på stedet, men i dette tilfellet satt det kun en politibetjent i hver bil. Så det var ikke så mange politifolk med på aksjonen. Når det gjelder helikopteret, så ble det satt inn da vedkommende som vi ville ha tak i stakk av til fots inn i et skogsområde. Vi ønsket derfor bedre oversikt over situasjonen fra lufta, sier Amundsen.

Trappet ned

Han poengterer at oppdraget var et rent helseoppdrag, og at ingen andre personer har blitt truet fysisk eller verbalt.

Han opplyste i 18.15-tiden tirsdag at aksjonen var blitt trappet ned betraktelig.