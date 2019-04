Helikopter styrtet i gate på Hawaii HELIKOPTER STYRTET: Tre personer om bord omkom da et helikopter styrtet midt i en gate like utenfor Honolulu på Hawaii. (Foto: AP/Ntb Scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 30. april. 30.04.2019 kl 06:20 (Oppdatert 06:20)

Begge siktede etter Mehamn-drap fengslet

En 32-åring siktet for medvirkning til Mehamn-drapet lørdag er varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud. Det sier Finnmark politidistrikt til NTB natt til tirsdag. Mannen motsatte seg fengsling.

Den 35-årige hovedmistenkte samtykket mandag kveld varetektsfengsling i fire uker.

Stor skogbrannfare flere steder i Norge

Meteorologene varsler om stor skogbrannfare i flere av landets fylker. Brannvesenet oppfordrer til fornuft og varsomhet.

– Skogbrannfaren øker for hver dag som går, med mindre det kommer omfattende mengder med regn, sier vaktleder Erik Sørhagen ved Innlandet 110-sentral til NTB.

Peru sender tilbake venezuelanere

Peru har mandag deportert over 40 venezuelanske migranter. De returneres for å ha skjult at de har kriminell bakgrunn eller ha oppholdt seg ulovlig i landet.

Deportasjonen er den største siden hundretusener av venezuelanere flyktet til Peru, skriver Reuters.

Ugandisk rapstjerne og politiker pågrepet

Den ugandiske musikeren og parlamentarikeren Bobi Wine ble pågrepet da han var på vei for å gi en politisk uttalelse mandag. Han anklages for å arrangere møter i offentligheten uten tillatelse

Wine, som egentlig heter Robert Kyagulanyi, har vært i husarrest siden 2. påskedag.

Helikopter styrtet i gate på Hawaii

Tre personer om bord omkom da et helikopter styrtet midt i en gate like utenfor Honolulu på Hawaii mandag, ifølge amerikanske myndigheter.

Helikoptret styrtet på en vei med to kjøreretninger hvor det var noen butikker langs veien. Ifølge vitner fløy helikoptret over hus før det styrtet.