Helse sørøst refses etter dataangrep: – Flaks at pasientdata ikke ble stjålet eller ødelagt ANGREPET: Sykehuset Telemark var blant sykehusene i Helse Sør-øst som ble rammet av svikt i datasystemet. (Foto: Arkiv) annonse

En rapport viser at varslingsrutinene ikke ble fulgt og informasjonen var for dårlig da Helse sørøst ble utsatt for et dataangrep i januar 2018, melder NRK. 21.02.2019 kl 07:10

PST henla sak om dataangrepet mot Helse sørøst i desember i fjor fordi de ikke fant ut hvem som sto bak.

Dataangrepet, som skjedde 8. januar, førte til at pasientinformasjon om tre millioner nordmenn potensielt kom på avveie. Ifølge NRK viser en rapport at varslingsrutinene ikke ble fulgt da angrepet skjedde.

Kritisk til sikkerheten

President Lena Randeberg i TEKNA sier til kanalen at det var flaks at pasientdata ikke ble stjålet eller ødelagt. Hun mener både ledelser og rutiner hos myndighetene var for dårlig.

– Det at den her situasjonen ble berget var mer på tross av enn på grunn av det byråkratiet og et regelverket som hadde vært etablert, sier hun.

Hadde startet planlegging

Helsedirektoratet avviser påstandene til TEKNA. De erkjenner imidlertid at de ikke var godt forberedt på angrepet.

– Vi var ikke trent på å koordinere denne typen store angrep. Vi hadde tenkt tanken og begynt å planlegge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.