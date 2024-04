– Vi ønsker å forebygge alvorlig kikhostesykdom hos spedbarn fra fødsel frem til barnet selv er vaksinert ved tre måneders alder. Jeg er glad for at vi nå kan gi gravide kvinner tilbud om vaksinasjon mot kikhoste, og at dette tilbudet nå kan rulles ut i hele Norge slik at så mange nyfødte som mulig blir beskytta fremover, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Tilbudet gis til gravide kvinner som en del av barnevaksinasjonsprogrammet fra 2. mai 2024.

Risiko for utbrudd

– Flere europeiske land har i løpet av de siste ti årene hatt store utbrudd av kikhoste, og har innført vaksinasjon av gravide kvinner for å hindre alvorlig sykdom hos spedbarn. Slike utbrudd er det også risiko for i Norge, og det er viktig å få startet opp med vaksinasjonen, sier Vestre.

Gravide vil få informasjon om vaksinasjonen der de går til svangerskapsoppfølging. Kommunen gis frihet til å velge hvor den gravide skal tilbys vaksinen. Det kan være blant annet på helsestasjonen av jordmor eller helsesykepleier, eller hos fastlegen.

Alvorlig sykdom

Kikhoste kan være en alvorlig sykdom for spedbarn, særlig i alderen før de får den første vaksinedosen ved 3-månedersalder.

I Norge har det ikke vært dødsfall hos spedbarn siden 2004, men flere europeiske land har meldt om dødsfall hos spedbarn i 2023 og 2024.