Flere luftveisinfeksjoner ruller inn over landet. Folk snufser og hoster. Flere må holde seg hjemme på grunn av sykdom.

Til Dagbladet skriver assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, at det er mye koronasmitte i landet, men at influensa fortsatt ikke er fullt på vei inn.

Det betyr at det ikke er for stort press på helsetjenestene ennå.

Her er noen råd du kan følge for å unngå å bli syk:

Men, FHI er bekymret for at korona og influensa kan komme samtidig.

I FHIs ferskeste ukesrapport skriver helsemyndighetene at smitten i befolkningen fortsetter å øke, og at korona står for store deler av dette.

– Antall innleggelser med luftveisinfeksjon er relativt stabilt og normalt for årstiden, heter det i rapporten.

Samtidig har ikke sesongens influensautbrudd kommet ennå.

Kan vurdere munnbind

Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør for smittevern og vaksine ved FHI, sier at folk ikke burde være fremmed for å bruke munnbind.

– Har man luftveissymptomer bør man holde seg hjemme, og spesielt hvis det skal være noen i risikogruppen til stede. Hvis man likevel vurderer at man vil gå, kan man vurdere bruk av munnbind, sier han til Dagbladet.

FHI anbefaler at aldersgruppen 65 år og eldre samt yngre i risikogruppe om å ta en oppfriskningsdose av koronavaksinen.

Flere anbefales også å vaksinere seg mot influensa.