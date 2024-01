Årsaken var at Norges Blindeforbund hadde manipulert reklamene til de kjente merkevarene XXL, Power, Bohus, Extra og Megaflis, med et filter som illustrerer ulike øyesykdommer. På denne måten fikk alle som hadde benket seg foran TV-en oppleve hvordan man kan se med øyediagnoser som aldersrelatert makula degenerasjon (AMD), grønn stær og diabetes retinopati.

– Ved å legge forstyrrende filtre på reklamefilmer fra kjente annonsører inviterer vi befolkningen til å bli med oss på en opplysningsreise. Slik kan de få bedre innsyn i hva en synsutfordring kan være og hvordan man ser verden med forskjellige øyesykdommer, forteller kommunikasjonssjef i Norges Blindeforbund Mia Jacobsen om stuntet i en pressemelding.

– Med dette håper vi på at flere skal få øynene opp for at Blindeforbundet ikke bare er for blinde, som mange tror, men et mangfoldig felleskap av folk med forskjellige synsutfordringer, sier Jacobsen.

Mia Jacobsen Kommunikasjonssjef i Norges Blindeforbund

Var aldri i tvil

– At Blindeforbundet favner flere enn bare de som er blinde, hadde jeg faktisk ikke tenkt over før. Å oppdage at de også kan gjøre hverdagen enklere og bedre for så mange mennesker, er fantastisk. Vi synes mennesker bør få vite at det finnes en organisasjon som kan hjelpe folk som har synsutfordringer. Derfor sa vi ja med en gang vi ble spurt om å bidra, sier Ina Kristin Haugen, SVP Brand&Marketing / markedsdirektør i XXL, om hvorfor de valgte å la Blindeforbundet få tukle med reklamen deres.

Ina Kristin Haugen Markedsdirektør i XXL

Også de andre merkevarehusene uttaler seg i liknende ordlag om stuntet.

– Da vi fikk muligheten til å støtte det viktige arbeidet som Blindeforbundet gjør, med å låne bort litt av tiden vår på TV2, var det ikke noe å lure på – vi måtte være med. Dette er meningsfullt og viktig, og det har potensial til å utgjøre en stor forskjell i hverdagen til folk, uttaler Elizabeth Gill, markedssjef Norge i Power.

Elizabeth Gill Markedsssjef Norge i Power

– Når man får spørsmål om å hjelpe til med å spre budskapet Blindeforbundet har her, og man innser hvor mange skjebner som blir berørt av dette, blir man umiddelbart interessert. Dette er en flott måte å starte året på, få være med å støtte en sak hele merkevaren vår virkelig kan stille seg bak, kommenterer Janicke Ruud Nielsen, marked- og kategoridirektør i Bohus.

Janicke Ruud Nielsen Marked- og kategoridirektør i Bohus.

– Da vi ble spurt var det ingen tvil om at vi Extra skulle støtte denne saken. Vi er vårt samfunnsansvar bevisste og inkludering er en viktig verdi i hele Coop. I dette ligger blant annet forståelse for ulike behov og barrierer våre over 2,4 millioner medlemmer har, sier markedssjef Ingrid Sanfelt Hansen i Extra.

Ingrid Sanfelt Hansen Markedssjef i Extra.

– Vi i Megaflis likte med en gang både formålet bak kampanjen og den kreative tilnærmingen. Slike initiativer burde det være flere av, sier innholdsprodusent Thea Caroline Juvdal i Megaflis.

Thea Caroline Juvdal Innholdsprodusent i Megaflis.

Takker for herjinga

Blindeforbundet håper at reklamestuntet ikke gikk upåaktet hen og at flere har fått øynene opp for hvor mange ulike måter man kan se på.

– At disse store merkevarene, som alle har et forhold til, lar oss få lov å «herje» med reklamene deres, er veldig raust. Vi er så takknemlige for det, og vi håper at det gjør at enda flere blir klar over at det finnes hundrevis av synsutfordringer - og en organisasjon for alle, understreker Jacobsen som også takker Schjærven reklamebyrå som har utviklet kampanjen.