Uhellet skjedde på Geiteryggen i Skien tirsdag formiddag.

– Jeg kjørte hjullaster oppe ved Grenland Fallskjermklubb, og så stoppet jeg opp for å gå ut av den. Jeg hoppet ned på det jeg trodde var snø, men under der var det speilblank is og jeg gikk rett i bakken. Og den ene albuen smalt jeg rett i isen, sier Plassen.

Fikk en «Donald-kul»

Han sier at overraskelsen over fallet trolig sørget for at smerten ikke var så stor.

– Det gjorde egentlig veldig lite vondt. Så jeg ristet det bare av meg og fullførte dagen. Men da jeg kom hjem begynte ting å skje. Plutselig hadde albuen hovna skikkelig opp, som en «Donald-kul», sier Plassen og legger til at han ikke fikk flust av medlidenhet fra familien.

– Kona og ungene bare lo. Og jeg tok det egentlig med et smil jeg også. Det har jo ikke vært veldig mye smerte, sier den uheldige skiensmannen.

Legen kom med klart råd

Noen legesjekk av skaden hadde han i utgangspunktet ikke planlagt, men så sendte han bildet av albuen til en bekjent.

– Han satt da sammen med en som har jobbet som ortoped i mange år, som han viste bildet til. Beskjeden derfra var at jeg burde komme meg til lege så fort som mulig, hvis ikke ville det bare bli verre senere i livet. Som mann i 50-årene går jeg aldri til legen når jeg ikke må, men jeg får nok vurdere om dette er et tilfelle hvor jeg faktisk burde gjøre det, sier Terje.

Advarer andre

Han ber folk være veldig forsiktig ute på det lumske føret.

– Man tenker jo «dette skjer ikke meg». Men så plutselig ligger man der. Jeg må si; sånn det er ute nå, så er det utrolig skummelt. For med nysnøen så ser det jo ut til at det er et fint snøføre å gå på. Men under snøen er det mye speilblank is mange steder. Så folk må passe på!