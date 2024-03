Det gjelder kun Smash sjokoladebar merket «best før 19.12.2024», opplyser Orkla.

– Forbrukere som har sitrusallergi, må ikke spise produktet, sier Jannike Kolrud, produktutviklingsdirektør i Orkla Confectionery & Snacks.

Produktet er solgt i dagligvarebutikker, bensinstasjoner og kiosker over hele landet.

– Våre produkter skal alltid være trygge for forbruker, derfor velger vi å kalle tilbake hele partiet som er produsert den dagen. De som ikke er allergiske kan trygt spise sjokoladen, sier Kolrud

Forbrukere som har kjøpt Smash sjokoladebar merket med denne datoen kan kontakte Orkla Forbrukerservice via e-post forbrukerservice@orkla.no, og legge ved et bilde av produktet med den aktuelle «best før-dato» for å få erstattet produktet.