– Alt var tungt. Jeg møtte veggen mentalt, og følte at noe måtte gjøres, forteller Stine Margrethe Knutsdatter Stamland åpenhjertig.

Vi møter henne på Jonas B. Gundersen i Porsgrunn, og selv om det er mange fristelser på menyen, nøyer hun seg med en kaffekopp.

Vanligvis er Frp-politikeren vant til å prate med pressen om politiske saker, men denne gangen handler det om noe langt mer personlig.

For der burgeren kanskje fristet før, har hun gjennom det siste halve året vært gjennom en livsstilsendring.

– Jeg hadde en veldig usunn livsstil, og min mentale helse var dårlig. Nå føler jeg meg vel med meg selv, og det har vært det viktigste for meg i det her, sier hun.

Det er rundt et halvt år siden hun bestemte seg for at nok var nok, og hun søkte råd hos lege.

Frp-politikeren og småbarnsmoren forteller åpenhjertig om prosessen hun har vært gjennom. Foto: Fredrik Pedersen

Skam og skyldfølelse

Hos legen var beskjeden nedslående.

– Det stod ganske dårlig til, kan du si, sier Stamland.

På det tidspunktet veide varaordføreren 100 kilo, ti kilo unna det hun har veid på det meste.

– Man slutter jo å veie seg på et tidspunkt, forteller Stamland.

Selv om hun rent fysisk var blitt større, var det energiunderskuddet og skyldfølelsen som var i ferd med å slite henne ut.

– Jeg skammer meg over å si det, men jeg fikk jo ikke vært den moren jeg ønsket å være for datteren min. Til slutt hadde jeg jo så vidt energi til politikk og jobb, men hjemme var jo det meste et ork, og man føler seg utslitt, sier hun.

Legen ga henne et råd som snudde alt opp ned.

Stine Margrethe Knutsdatter Stamland har mer overskudd etter hun startet prosessen. Foto: Fredrik Pedersen

Umiddelbar effekt, til en pris

Hun ble rådet til å begynne på den omdiskuterte slankemedisinen Wegovy.

– Naturligvis var jeg jo veldig skeptisk, men det var det jeg trengte for å begynne å bry meg om meg selv, forteller hun.

For småbarnsmoren merket umiddelbar effekt.

– Jeg gikk jo ganske fort ned i vekt, og appetitten ble mye lavere. Samtidig tar jeg bedre valg i matveien, og jeg er flinkere til å være aktiv, sier hun, men legger til at hun ikke er medlem av treningssenter.

– Selvtilliten er ikke der at jeg tør å begi meg inn på et treningssenter ennå, humrer hun.

Siden hun startet på medisinen har kiloene rast av, og hun veier nå 30 kilo mindre enn da hun var hos legen.

– Det har jeg nok ikke veid siden jeg gikk på videregående, sier 34-åringen.

Hun er svært opptatt av å få fram at det ikke har handlet om utseende for henne, selv om det er en positiv bieffekt.

– Jeg har aldri vært spesielt opptatt av vekt og trening, jeg har heller ikke hatt noe særlig fokus på hvordan jeg ser ut. Men etter jeg begynte med slankemedisinen har jeg fått en åpenbaring når det gjelder overskuddet, energien og alle de positive valgene som følger med, sier hun.

Det var først da hun fikk opp et minne av et bilde fra en ferietur på «Granca» for en stund tilbake, det gikk opp hvor stor endringen har vært for henne.

– Det gjorde vondt å se det bildet. Det gikk liksom opp for meg hvordan jeg hadde det, sier hun.

– Der jeg kanskje hatet meg selv før, har jeg blitt glad i meg selv. Oppgaver føles enklere, og jeg har så mye mer overskudd å gi til min datter og andre rundt meg, forteller hun.

Men det har sin pris.

Nå har hun blitt glad i seg selv, og målet er å komme seg av medisinen etterhvert. Foto: Fredrik Pedersen

– Mye penger

Slankemedisinen Wegovy er blant annet kontroversiell fordi den ikke er på blå resept, og koster 3.100 kroner i måneden. Samtidig kan medisinen ha bivirkninger som diaré, oppkast og kvalme.

Frp-politikeren har selv ikke merket noen bivirkninger, men legger til at hun ikke anbefaler den til andre.

– Jeg føler jo at jeg har juksa litt på en måte. For meg har ikke medisinen gitt særlige bivirkninger, men det kan jo være veldig individuelt, sier hun.

Når det gjelder prisen, er hun klar på at det måtte overveies.

– Det er jo trist at det skal koste så masse penger, det utilgjengeliggjør det jo for en del som kanskje sliter med det samme som jeg gjorde. 3.100 kroner er mye penger for meg også, som småbarnsmor, men verdien av det har gjort det til et enkelt valg for meg, sier hun.

Hun får kommentarer på vektnedgangen, og det er nesten utelukkende positivt.

– Det er jo mange som er nysgjerrige, og det er noen som tror at jeg har blitt syk, siden jeg har gått så mye ned i vekt. Men det meste er hyggelige kommentarer, sier hun.

– Men er tanken nå at du skal bruke denne medisinen resten av livet?

– De sier egentlig det, men jeg håper at den omstillingen jeg har vært gjennom nå gjør at jeg etter hvert kan ta sjansen på å opprettholde det her på egen hånd.

Varaordføreren har redusert vekta med 40 kilo siden hun var på det tyngste, likevel er hun ikke helt i mål.

– Jeg vil ned noen kilo til før jeg er helt fornøyd, men jeg skal ikke dra det for langt. Samtidig er jeg mest opptatt å lage meg- og opprettholde rutiner for et sunt og godt liv, sier hun.

Rettelse: I en av titlene som ble brukt på nett, skriver Varden at Stine Margrethe Knutsdatter Stamland gikk ned 30 kilo på tre måneder. Det riktige er at vektnedgangen har foregått over seks måneder.