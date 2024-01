– Jeg hadde vært på vanlig kontroll året før uten at de hadde funnet noe, forteller Lise Julie Dean til Varden.

I 2019 følte hun seg litt oppblåst, men som 59 år gammel dame tenkte det bare var overgangsalderen.

Da hun begynte å få blod i avføringen, oppsøkte hun legen.

– Jeg hadde ikke smerter, og tenkte ikke så mye på det da.

Oppdaget svulster

Hun ble undersøkt av fastlegen sin, som oppdaget flere store svulster i underlivet.

Videre undersøkelser påviste at Lise hadde eggstokkreft.

– Det var et sjokk. Jeg trodde jo ikke at jeg hadde kreft. Jeg var i full jobb og frisk og rask. Så ble livet snudd opp ned, sier hun.

Eggstokkreften hadde rukket å spre seg til flere organer. Likevel var det bare mindre symptomer å spore på dette tidspunktet.

Lise måtte gjennom en sju måneders lang behandling, som inkluderte åtte timers operasjon og seks runder med cellegift.

– Nå er jeg på løpende kontroll og har så langt – bank i bordet – holdt kreften i sjakk.

Lise Julie Dean da hun var gjennom cellegift. Foto: Privat

Engasjert

Det gikk bra med Lise, men hun har engasjert seg for at det skal gå bra med andre også, og har siden blitt styreleder for Vestfold og Telemark sitt lokallag i Gynkreftforeningen.

Onsdag denne uka starter de kampanjen sin #kjennetter, for å skape oppmerksomhet rundt gynekologisk kreft.

– Det har lenge vært en tabubelagt kreft, men i 2022 var 1.770 kvinner rammet av gynekologisk kreft, forteller hun.

En del av problemer er, slik Lise Julie Dean erfarte, at symptomene ikke dukker opp før kreften har spredd seg.

– Det er ikke alle som får smerter eller begynner å blø, og mange kvinner tenker nok fort at det ikke er noe farlig. Det er ikke alltid man blir tatt på alvor av legen heller.

Redde for å ikke bli tatt på alvor

Gynkreftforeningen har gjennomført en spørreundersøkelse rundt temaet, både blant medlemmer og ikke-medlemmer.

Blant det de avdekket er at flere er redde for å ikke bli tatt på alvor, og angst rundt underlivsundersøkelse.

– Kvinner burde be om å få gynekologisk undersøkelse med ultralyd for å fange opp dette, men det er litt utfordrende å få en henvisning fra legen i dag. Oppdager man kreften tidlig, kan man fjerne den med mindre tiltak, sier Lise.

Ifølge foreningen kan symptomer på gynekologisk kreft være oppblåsthet, smerter i underlivet, mage eller korsrygg, uregelmessige blødninger, tretthet, og endret avførings- og vannlatningsmønster.

Mange føler de ikke blir tatt på alvor av fastlegen, og at symptomene blir bagatellisert.

– Kvinner som føler litt uro må få sjekket seg.