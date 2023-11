Alopecia areata er en kronisk autoimmun hårsykdom som resulterer i flekkvis tap av hår på hodet og/eller andre steder på kroppen. Det er enda noe uklart hva som forårsaker alopecia areata. En hypotese er at hårroten blir angrepet og dermed får en betennelse som fører til hårtap. Området med stamceller blir ikke angrepet, kun hårroten, og det er derfor alltid et potensial for å få håret tilbake.

Kilde: Alopecia.no