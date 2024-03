TOM: Line Victoria Husby gikk fra «Duracellkanin» til «dovendyr». Alvorlige mangler var grunnen. Foto: privat

– Jeg har trodd jeg har vært lat, en dårlig mamma og en elendig husholderske. Jeg har sovet i 16 timer for å ha energi nok til å prestere i en time eller to. Så sove igjen. Det har ingen egentlig sett. Skamfullt har jeg lagt meg til å sove enhver anledning jeg har fått. Midt på dagen, i bilen, mellom møter og på sofaen. MYE på sofaen, skriver Husby i et åpent Instagram-innlegg torsdag.

På bildet tilhørende innlegget sitter hun på sykehuset med intravenøs koblet til kroppen.

Ble andpusten av å brette klær

Til Varden forteller hun at det var søvnbehovet som avslørte at noe ikke var som det skulle.

– Jeg har jo alltid vært full av energi, så det ble vel strengt talt merkbart først av de rundt meg som stusset veldig på søvnbehovet mitt. Etter en runde med covid i høst regnet jeg vel egentlig med at det var den «vanlige» post-coviden som ikke ville slippe taket, men på blodprøvene viste det seg at jernnivået mitt var ganske lavt og det ble satt i gang tiltak, forteller hun.

Det ble fire måneder med høydose jerntabletter for Husby.

– Så tenkte jeg vel som mange andre at «det går seg vel til!» Men nivåene fortsatte nedover, og det gikk seg liksom ikke til.

Etter hvert ble det bare verre og verre.

– Siste tre månedene har jeg ikke klart å brette klær eller rydde ut av oppvaskmaskinen uten å bli andpusten. Men mannen min tenkte vel at det er fordi jeg ikke gjør så mye husarbeid i utgangspunktet at det slo meg helt ut når jeg faktisk forsøkte å bidra, ler hun, og legger til:

– Jeg har jo drusa på med jobb, studier og alt annet - men folk skulle bare visst hvor mye jeg har sovet i ledige stunder. Det er som å være skikkelig fyllesjuk døgnet rundt. Tenk at jern er så viktig for helsa, jeg ble veldig overrasket.

Foto: privat

Alvorlig jernmangel

Hun har siden første prøvene hatt tett oppfølging fra legen.

– Jeg har hatt fin oppfølging av fastlege - og han har fulgt med hele veien på blodprøvene. Men han kjenner meg også, jeg er litt sta til tider. Så han skjønte det var alvor når jeg ikke tøysa og sprudla som jeg pleier å gjøre når jeg har time hos han. Jeg slutta til og med å ta med kake til han, forteller hun.

Så viste det seg etter hvert at en hestekur med jern ikke var nok.

«Du må ha jerninfusjon, for det er slitsom å se deg ha det slik», sa legen. Hun fikk bekreftet at hun hadde alvorlig jernmangel, og at det måtte settes inn ytteligere tiltak for å få opp jerninntaket.

– Også trodde jeg det var bare snakk om en sprøyte i rompa, men det var visst litt mer omstendelig enn det, sier Husby.

Jern rett i blodåra

Torsdag fikk hun sin første behandling. På sykehuset. Med jern rett i blodåra intravenøst.

– Nå skal vi se om infusjonen gjør sitt med blodet de neste ukene, og ta nye blodprøver om en måneds tid. De jeg har snakket med som har gjort dette sier at det er som å komme ut av dyp tåke. Kan hende det er litt placebo-effekt, men det er nesten så jeg merker det allerede få timer etter, sier hun fornøyd.

– Hva ser du mest fram til når du igjen forhåpentligvis får energi?

– Gleder meg til å ringe alle relasjoner jeg har misligholdt og be om unnskyldning for å ikke ha vært helt tilstede. Også skal jeg begynne å trene igjen, det blir helt vidunderlig! Og båtpussen gleder jeg meg veldig til - være den duracell-kaninen jeg vanligvis er, avslutter hun.