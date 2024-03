Bystyremedlemmer og byråkrater fjonger seg med parfyme og kremer før de entrer den folkevalgte sal. Allergiker Gitte Slåtta fra partiet Rødt er så plaget at hun nå vurderer å trekke seg fra Porsgrunn bystyre.

Det har ikke hjulpet noe særlig at de folkevalgte flere ganger er blitt gjort oppmerksom på at den erfarne politikeren blir dårlig av å være i et rom med parfymeduft.

– Det blir ikke noe bedre, sier hun.

Trekker seg?

Og så røper hun det som kan bli en dramatisk utgang på problemet:

– Jeg må kanskje be om fritak fra å sitte i bystyret. Det går på helsa løs, sa hun til Varden.

Hun er allergisk mot parfyme og de helsemessige reaksjonene er voldsomme. På det verste kan det føre til diare og oppkast.

– Men det hører med til sjeldenhetene.

Vanlige symptomer er at det er vanskelig å holde fokus. Dessuten:

– Jeg blir generelt dårlig. Jeg blir sliten, det klør i huden og i øynene.

Hun sier hun er «forholdsvis demotivert.»

– Det som skulle være noe jeg gjør på overskudd, er i ferd med å bli et ork.

At hun reagerer kraftig på parfyme, er blitt grundig kommunisert internt i bystyret internt tidligere. Slåtta sier at det ikke bare er politikerne som er «synderne». Til stede i salen er også folk fra administrasjonen og andre som har et oppdrag når de folkevalgte blir trommet sammen for å bestemme hvordan Porsgrunn skal styres.

Mange har takket

Slåtta mener det er viktig å ha fokus på problemet - og fortelle om det til omgivelsene.

– At jeg har snakket om det har også gjort andre som sliter oppmerksom på at de reagerer på parfyme. De var ikke klar over at dette var årsaken til at de klødde eller fikk andre plager. Derfor har mange kommet bort og takket meg.

– Det er ikke bare av vanlig parfyme. Også håndkremer og bodylotion er ille, sier hun.

Hun har tidligere fått støtte fra Janicke Andreassen, Ap-ordføreren som har oppfordret representantene til å stille parfymefritt.