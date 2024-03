Forsikringsbransjen utbetalte i fjor erstatninger innen behandlingsforsikring for nær 2,4 milliarder kroner. Det er en økning på over 40 prosent siden 2021. Foto: Tryg/Shutterstock

Det viser tall fra Finans Norge for forsikringsbransjen.

– Behandlingsforsikring har tatt helt av de siste årene. Bare siden 2012 har antallet som er dekket av helseforsikringen økt med over en halv million. Også bruken av forsikringen har eksplodert, hvor de fleste behandlinger gjelder bruk av fysioterapeut og kiropraktor, etterfulgt av behandling hos legespesialist eller psykolog, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

9 av 10 er forsikret via arbeidsgiver

De aller fleste med behandlingsforsikring, 9 av 10, har dette dekket gjennom jobben.

– Arbeidsgiver kjøper gjerne forsikringen for å redusere sykefraværet hos de ansatte ved at de kommer tidligere til utredning eller behandling. Mange ender ofte opp med kortere sykefravær enn ellers. Størst er økningen i bruk av psykologtjenester de to siste årene med over 80 prosent, sier Brandeggen.

Nesten 2,5 milliarder i utbetalinger

Antallet med behandlingsforsikring var ved nyttår på 816.707. Det er en økning på over ni prosent i 2023. Ikke alle er dekket av arbeidsgiver, over 89.000 har nå tegnet privat behandlingsforsikring.

Forsikringsbransjen utbetalte i fjor erstatninger innen behandlingsforsikring for nær 2,4 milliarder kroner. Det er en økning på over 40 prosent siden 2021.