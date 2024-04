– Jeg så blodet pumpe ut, og ropte at samboeren måtte ringe 113, forteller Christian Gullerud Larsen til Varden.

– Vi trodde du skulle dø, sier samboeren Britt Tufte.

De har nylig kommet tilbake til hjemmet deres i Skien.

Det er ikke lenge siden de kom hjem fra Rikshospitalet, hvor Larsen måtte operere etter et ekkelt uhell.

Natt til fredag snublet han på vei opp kjellertrappa.

– Jeg tok meg imot med høyrehånda, men den gikk gjennom den nederste ruta i døra som knuste. Glasset gikk inn i armen på tvers og skar det som var å skjære, sier han, tydelig preget av en tøff uke.

De neste minuttene opplevdes som dramatiske for han og samboer Britt Tufte.

Sju minutter

33-åringen ropte umiddelbart at samboeren måtte ringe 113, mens han selv forsøkte å få kontroll på blodet som pumpet ut fra såret ved håndleddet hans.

– Jeg lette febrilsk etter noe å stoppe blødningen med. Det pumpet ut blod, og jeg kunne se inn i armen. Jeg fikk heldigvis knytt noe ganske stramt litt lenger opp på armen ganske raskt, mens samboeren min forsøkte å snakke med AMK, forteller han.

Video av leiligheten noen timer etter hendelsen viser tydelig at det var mye blod.

– Jeg ringte og sa vi umiddelbart trengte ambulanse. Jeg var litt panisk der, så det er litt uklart og vanskelig å gjengi korrekt hva som ble sagt, men de sa aldri at de ville sende en ambulanse, sier hun, mens Larsen bryter inn.

– «Kan dere se til helvete å sende ambulanse, jeg dør!» husker jeg at jeg ropte, sier han.

Varden har sett skjermdump av telefonloggen som viser at samtalen varte i sju minutter.

Til slutt ga de opp.

– Det er beklagelig at pasienter opplever at møte med AMK har skapt utrygghet og en følelse av å ikke bli sett og hørt. Vi ønsker i alle forhold at pasienter skal ha en best mulig opplevelse og behandling ved i prehospital klinikk ved sykehuset, sier avdelingssjef AMK Telemark og Vestfold, Nina Ruud, til Varden, som også bekrefter at det ikke ble sendt ambulanse.

Hele hennes tilsvar kan du lese lenger ned i saken

Hånda til Christian Gullerud Larsen gikk gjennom ruta da han skulle ta seg imot. Like etter pumpet blodet ut av armen. Foto: Jonas Fossing

Løp inn på akutten

Larsen forteller at Tufte tok bilen deres, og hastet av gårde til akutten.

– Jeg løp rett inn på akutten, og fikk hjelp med en gang, de skjønte at det var alvorlig, sier Larsen.

– Har dere noe historikk som tilsier at dere ikke skulle få hjelp av ambulanse?

– Nei, jeg har vært inne til noen operasjoner i forbindelse med skateskader, men har aldri trengt å ringe ambulanse før, sier Larsen.

Etter å ha fått hjelp på akutten, ble det klart at han trengte ytterligere assistanse.

– Det tok ikke lang tid før jeg ble fraktet videre til Ullevål, og deretter inn på Rikshospitalet. De minuttene vi brukte på å forhandle med AMK kunne vært viktige, tror Larsen, som fikk skåret over flere sener.

– Jeg har mistet førlighet i hånda, og kommer til å måtte bruke tid på å trene den opp igjen. Det tar nok lang tid før jeg er i jobb igjen, sier han.

Larsen forteller at han ble ringt opp av Ruud etter at Varden tok kontakt med AMK.

– Da var jeg så neddopet på smertestillende at jeg husker lite. Men jeg oppfattet at hun var lei seg for vår opplevelse, sier han.

Men samboerparet har ikke tenkt til å gi seg med det, for de reagerer kraftig på måten de ble møtt på.

Her ligger Christian Gullerud Larsen på rikshospitalet i påvente av operasjon. Foto: privat

– Må lære

Samboerparet er klare på at de vil ta saken videre, selv om de har fått en telefon fra lederen ved AMK.

– Vi opplevde situasjonen som forferdelig, og vi ble ikke trygget av operatøren vi snakket med. Det skal ikke være sånn, sier Larsen.

– Jeg kommer til å klage inn behandlinga videre, og håper uansett at det fører til at AMK lærer noe, slik at andre slipper å havne i liknende situasjon, sier han.

Ruud, avdelingsleder ved AMK, har hørt opptaket av samtalen, og sjekket hendelsen opp.

Hun sier det alltid ligger en faglig vurdering i bunn når AMK tar avgjørelser.

– Generelt så vil våre AMK-operatører vurdere behov for helsehjelp, hastegrad og tiltak basert på hva som framkommer i dialogen med innringer. På generelt grunnlag er underarmsblødninger sjelden av kritisk karakter. Har man kontroll på blødningen med kompresjon og bandasje, og pasient ikke står på blodfortynnende medisiner, er det ikke medisinsk behov for ambulanse, samtidig som stor smerter kan være grunnlag for transport i ambulanse. Avkuttede sener og nerver er heller ikke en automatisk indikasjon på behov for ambulanse. Operatøren gjør en vurdering på om det er mulig for vedkommende å komme seg til lege eller legevakt med transport av pårørende eller med drosje, sier hun

Samtidig vil hendelsen bli fulgt opp.

– Basert på det som framkommer i denne konkrete saken så vil jeg undersøke og følge opp denne hendelsen internt. I noen hendelser kan det være negative erfaringer med våre tjenester. Vi verdsetter da direkte dialog og oppfølging dels for å ivareta de berørte og forbedre våre tjenester.