I dag er det kun Østlandet hvor den kraftige spredningen fortsetter. Det vil også være beskjeden spredning av hassel, ifølge pollenvarslingen til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Det antas at i overkant av 20 prosent av befolkningen har en mer eller mindre alvorlig pollenallergi, ifølge Astma- og Allergiforbundet.

– Hvis du lurer på om du har pollenallergi, bør du snakke med legen. Legen vil spørre deg om sykehistorien din, og sammen med en allergitest kan dette avdekke hva du reagerer allergisk mot, og hvordan allergien bør behandles. Når man utreder for pollenallergi er det vanligst å enten ta blodprøve eller prikktest, skriver Astma- og Allergiforbundet på sine nettsider.

Or og hassel er de første pollentypene som dukker opp hvert år, tidlig på våren. Deretter er det salix (selje, pil og vier) og bjørkepollen som dominerer før det sommerstid er pollentypene gress og burot som dominerer.

– Vi har flere råd til pollenallergikere, blant annet at man bør ta medisin – og helst starte før symptomene blir for sterke. Det oppfordres også til at man vasker ansikt og hender når man har vært ute, opplyser NAAF.