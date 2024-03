Lørdag morgen meldte politiet at det har vært en trafikkulykke ved Sannerholttunnelen på riksveg 36 i Nome.

Alvorlig

– Tidlig i morges lørdag fikk vi melding om en alvorlig ulykke rett nord for Sannerholttunnelen. Ambulansen var først på stedet seks-syv minutter etter at meldingen kom inn. Det ble raskt konstatert at dette var en alvorlig trafikkulykke mellom to personbiler, sier innsatsleder på stedet Tor Einar Bakken.

– Dessverre er en person omkommet i ulykken. Vedkommende satt fastklemt og ble frigjort av nødetatene. Det ble forsøkt livreddende hjelp, men dessverre ble vedkommende erklært død da lege kom til stedet.

Politiet opplyser at det er en mann i tenårene som har omkommet.

Stengt vei

To andre personer var også involvert i ulykken. De er sendt til sykehus med alvorlige skader.

Politet vil utover lørdagen jobbe med å dokumentere ulykkesstedet. Ulykkeskommisjonen fra Statens vegvesen vil også komme på plass for å gjøre sine undersøkelser.

– Veien vil bli sperret noen timer utover dagen i og Vegtrafikksentralen vil rute om strekningen, opplyser Bakken.