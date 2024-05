– Vi er en familie i sjokk og sorg, sier avdødes bror, Tor Espen Simonsen i en felles uttalelse på vegne av familien, til Varden.

49-åringen etterlater seg mange mennesker som var glade i han.

– Ove var en snill, omsorgsfull og familiekjær samboer og pappa. Han var alltid hjelpsom og fikset det mest. Han stilte alltid opp for andre, sier familien i uttalelsen.

Han blir beskrevet som en kar som var glad i å være ute, og som hadde glimt i øyet.

– Han hadde god humor og alltid en morsom kommentar på lur. Han var veldig glad i friluftsliv, og hundekjøring var hans store lidenskap og hobby, forteller han.

Det var under en privat fest på et næringsområde litt utenfor Seljord sentrum at tragedien oppstod.

ETTERFORSKING: Dette bildet er tatt ved politihuset i Seljord dagen etter ulykken. Foto: Andreas Soltvedt

Skjedde på kveldstid

Politiet fikk melding om ulykken klokka 22.34 den aktuelle kvelden.

– Politiet foretar åstedsundersøkelser og etterforsker hendelsen for å finne ut hva som har skjedd. Pårørende er nå varslet. De involverte er ivaretatt, skrev operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i politiets presselogg etter ulykken.

En mann er siktet for medvirkning til ulykka som fikk dødelig utfall. Mannen kjørte en minitraktor som skal ha vært involvert.

– Det var mannen som nå er siktet for medvirkning til ulykken som satt på traktoren. Hva som var foranledningen og hvordan ulykken oppsto kan jeg ikke gå nærmere inn på. Det er flere personer som skal avhøres søndag, opplyste politiadvokat Bjørn Bunkholt Sæter til Varden dagen etter ulykken.

Varden har flere ganger forsøkt å få en oppdatering fra politiet, uten hell.

PLOMBERT: Politiet plomberte døra inn til festlokalet i påvente av flere undersøkelser. Foto: Andreas Soltvedt

Kriseteam koplet inn

Kommunens kriseteam ble tidlig koplet inn etter at det tragiske skjedde.

– De som har behov for bistand og hjelp skal få det, sa Seljord-ordfører Solveig Sundbø Abrahamsen til Varden etter at det fatale skjedde.

Ordføreren var også tydelig på at hendelsen var opprivende.

– Det er en tragisk hendelse som har skjedd. Det er det ingen tvil om. Det er bare tragisk. Tankene og vår dype medfølelse går til de pårørende og berørte, sa Solveig Sundbø Abrahamsen til Varden dagen etter ulykken.

49-åringen vil gravlegges ved Holla kirke tirsdag 14. mai.