Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding tirsdag.

Det ligger fremdeles snø på høyder på 500 meter over havet og i enkelte områder ligger det mer snø enn normalt for denne tiden av året. Det gjelder særlig i høyereliggende områder i Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget.

Har tappet ned

Når snøen smelter er det særlig de mindre sideelvene i disse tre vassdragene som kan oppleve å nå flomnivåer inn mot helgen.

I de store elvene vil vannstanden holde seg under flomnivå, og vassdragsregulanter har forhåndtappet magasinene for å redusere flomskader.

Stor usikkerhet

Selv om det ligger mer snø enn normalt i fjellet er det været som avgjør hvordan flommen utvikler seg fremover. Flomvarsler ut over to dager frem i tid er derfor forbundet med stor usikkerhet.

– Det er offentlig fridag på onsdag og noen tar kanskje fri resten av uken. Derfor velger vi å sende ut informasjon i god tid, slik at berørte kommuner kan planlegge for at det kan komme farevarsler om flom inn mot helgen. Det er viktig å understreke at det fremdeles er svært stor usikkerhet knyttet til utviklingen. Vårt råd er derfor å følge med på flomvarslene fra Varsom.no, sier Seija Stenius, flomvakt i NVE.

Slik det ser ut nå, med veksling mellom kalde og varmere perioder, er det en gunstig situasjon for en håndterbar flomutvikling.

Blir det derimot mye regn i kombinasjon med høye temperaturer, også nattetid i fjellet, kan dette øke risikoen for at vårflommen når nivåer på gult, oransje eller rødt.