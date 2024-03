En 18-åring ble kjørt til sykehuset med stikkskader etter en voldshendelse i nærheten av Brekkeparken i Skien.

Tilfeldig

Episoden oppsto på gata utenfor en bolig der det hadde vært fest. Ifølge vitner Varden har snakket med var det rundt 15-20 personer i nærheten da 23-åringen angrep 18-åringen.

Kort tid etter kom tilfeldigvis tre kamerater kjørende i området.

– Vi ser 15-20 personer stå i gata. Vi går ut for å se hva som pågår og får høre at det har vært en knivstikking. Deretter ser vi noen sparke i han som skal ha knivstukket, forteller en av det tre som kom kjørende til stedet.

Dro fram kniven igjen

– Vi går bort og ser at han drar fram kniven igjen. Da er det mange rundt som trekker seg tilbake. Da hiver han ene av oss seg over mannen med kniv, og vi to andre forsøker å ta vekk kniven fra hånda hans, forteller han.

De tre måtte kjempe hardt for å få løs kniven.

– Det skulle mye til, for han var ikke interessert i å slippe den. Han begynte å fekte med kniven, men da folk trakk seg unna så gjorde vi det motsatte og fikk tak i kniven, forteller han.

FJERNET KNIVEN: 23-åringen slapp til slutt kniven han hadde holdt fast i og stukket en 18-åring med. Personer på stedet sørget for å ta vare p åden til politiet kom. Foto: privat

Mange vitner

Politiet sier de har god oversikt over hendelsen og at de har avhørt mange vitner.

– Vi har tatt mange vitneavhør. Det er også planlagt avhør av fornærmede og av han som er siktet i saken, sier politiadvokat Julie Sandvik.

– Vet dere hvorfor 18-åringen ble knivstukket?

– Vi har foreløpig god oversikt over det som har skjedd. Men jeg kan ikke uttale med før avhørene av de involverte er ferdig. Dette har skjedd ute. Åstedet er ute på gata, utenfor der det har vært en fest. Vi har planlagt avhør av fornærmede snart og skal også avhøre han som er siktet, sier hun.