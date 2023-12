Det melder VG.

I april 2015, tre år etter at hun ble meldt savnet, fant politiet Kari Grønnestad på 15 meters dyp i i elva i Skien.

Skyldte på hverandre

Levningene var plassert inn i et hundebur. I buret lå også vektmanualer, for å holde buret nede.

Ekskjæresten til Grønnestads datter fortalte til politiet i 2015 at han hadde hjulpet datteren med å plassere liket i hundeburet, og dette var bakgrunnen for drapet. Han forklarte også at det var datteren som hadde drept og dumpet sin mor. Grønnestads datter, som ble siktet for drapet, pekte på sin side på ekskjæresten som drapsmannen.

Dømt for likskjending

I 2017 valgte Riksadvokaten å henlegge drapssiktelsene, men året etter ble begge dømt for likskjending.

– Det er ingen tvil om at dette var et drap, men det er uklart hvem som har begått det. Da hører saken hjemme på vår liste, sier Sigurd Andreas Moe som leder voldsseksjonen i Kripos til VG om den nye utviklingen.

