Kort oppsummert En mann i 50-årene ble funnet død i Stavern 2. januar, men dødsårsaken er ikke offentliggjort.

Mannens samboer ble først siktet for drap, men politiet har senere endret dette.

Samboeren, en kvinne i 40-årene, er forsvunnet og politiet leter fortsatt etter henne.

Både mannens og kvinnens familier kjenner ikke til detaljene rundt dødsfallet og forsvinningen. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.

Politiet har ikke gått ut offentlig med dødsårsaken til mannen som ble funnet død i Stavern 2. januar. Det er ikke kjent om politiet har beslaglagt våpen på stedet.

Familien og hans nærmeste får heller ikke vite hvordan eller hva mannen i 50-årene døde av.

Håper kvinnen blir funnet

– Sakens dokumenter er fortsatt klausulert av politiet, og følgelig er ikke de etterlatte kjent med dødsårsaken eller andre forhold i etterforskningen, sier Sol Elden i Elden Advokatfirma, som er de etterlates bistandsadvokat.

Mannens samboer ble raskt siktet for drap, men politiet har i ettertid gått bort fra at dette er hovedteorien. Kvinnen i 40-årene, som har bodd mange år i Grenland, er ikke funnet.

– De etterlatte er svært opptatt av at etterforskningen skal gi svar på hva som skjedde den fatale dagen, og de håper at den savnede kvinnen snart blir funnet, sier Elden.

– Mest mulig leting

Politiet gjenopptok søket etter kvinnen da mildværet kom. I starten av denne uken bruker de dykkere for å lete etter henne.

Kvinnens pårørende har fått Ellen Holager Andenæs som bistandsadvokat. Familien har et sterkt ønske om at hun blir funnet og at saken oppklart.

– De pårørende håper på mest mulig leting etter den savnede, sier Holager Andenæs.

Heller ikke kvinnens familie kjenner dødsårsaken til mannen eller andre detaljer fra hendelsesforløpet.

– De pårørende har ikke innsyn i dokumentene og derved liten mulighet for å gjøre seg opp noen mening om hendelsesforløpet, sier advokaten.