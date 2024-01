Politiet opplyser litt før klokken 23.30 onsdag kveld at det er igangsatt en leteaksjon på Kjørbekk i Skien etter en savnet kvinne i 20-årene.

– Kvinnen er iført en blå joggedress med hvitt mønster. Hun har halvlangt brunt hår, har en tatt kroppsbygning og er cirka 160 centimeter høy, opplyser politiet.

Politiet ber om at folk som har tips eller observasjoner av kvinnen om å ta kontakt på telefonnummer 02800.

– Kvinnen ble sist sett rundt klokken 17.30 onsdag ettermiddag, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet har igangsatt en stor leteaksjon.

– Flere patruljer er med, og vi har også sendt opp drone og et politihelikopter er også tilkalt. Så jobbes det også med mobilisering av frivillige letemannskaper, sier Reite.

Sent onsdag kveld var det oppmøte for letemannskapene på Røde Kors-huset i Skien for orientering. Frivillige mannskaper fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp møtte opp sammen med politiet.

Oppdateres.