– Det er fryktelig trist. Hvem er det som gjør noe sånt? Det blir ikke mer smålig og nedrig enn dette.

Det sier Stine Ellingsberg om synet som møtte hennes mor på kirkegården ved Østre Porsgrunn kirke denne uka.

Moren oppdaget det

På toppen av gravsteinen til Stines besteforeldre har det de siste årene stått to fugler i bronse, hvor en har kikket ned på graven mens den andre har kikket mot himmelen.

Nå er begge fuglene revet bort.

– Mamma ble helt i sjokk da hun så det. Hun har vært der oppe mye i det siste for å stelle og vanne fordi det har vært så varmt og tørt. Plutselig så hun at det kun var to merker på toppen av grava og ingen fugler. Hun var skikkelig lei seg, sier Ellingsberg.

– Er så respektløst

Hun sier at de har opplevd tyveri fra graven tidligere, men aldri vandalisme av dette omfanget.

– Man blir kjempetrist. Å gjøre noe slikt på en kirkegård er så respektløst, sier Ellingsberg som sliter med å skjønne motivet.

– Å gjøre dette for vinning framstår litt merkelig, for det kan vel ikke være så store verdier i to små kobberfugler. Det virker som det er ren og skjær vandalisme.