Økonomi- og styringsdirektør i Nav, Marianne Fålun, sier til VG at Nav er kjent med at enkelte brukere ikke har fått utbetalt ytelser som vanlig.

I dialog med bankforbindelsen

– Det kan tyde på at noen har klart å skaffe seg BankID- opplysninger fra noen av våre brukere og slik endret kontonummer for utbetaling til et annet enn brukerens. Nav er i dialog med vår bankforbindelse og vi er også i dialog med politiet, sier Fålun til VG.

Nav opplyser til avisa at det tirsdag kveld denne uka ble oppdaget at enkelte utbetalinger fra Nav har blitt utbetalt til feil bankkonto.

– Det jobbes nå med å kartlegge hendelsene, bekrefter Fålun som har forståelse for at situasjonen oppleves belastende for folk som er berørte.

Kartlegger hvem som er rammet

VG skriver at de rammede utbetalingene hovedsakelig er pensjon og uføretrygd, men at Nav jobber med å kartlegge om andre ytelser også kan være påvirket.

Brukere som mistenker at de er rammet bes ringe Nav på telefonnummeret 55 55 33 33.