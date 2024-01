Det bekrefter advokat Ellen Holager Andenæs, som er oppnevnt som bistandsadvokat for familien til mannen i 50-årene som ble funnet død i sin bolig i Stavern, til NRK.

Holager Andenæs sier hun ikke har detaljert informasjon om hvorfor politiet har innkalt til tirsdagens møte.

– Jeg vil anta at det dreier seg om informasjon og status for etterforskningen så langt, sier bistandsadvokaten.

Kommunikasjonsrådgiver Tommy Hiorth-Lillefjære ved Sør-Øst politidistrikt bekrefter til NRK at partene skal møtes. Ifølge NRKs opplysninger skal de to familiene og deres advokater møte politiet i to separate møter.

Søket etter den savnede kvinnen fortsetter tirsdag, blant annet med søk med undervannsdrone i sjøen.

Politiet bekreftet tirsdag at de har fått inn mange tips.