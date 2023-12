Ved E18 mot Larvik danner det seg køer torsdag morgen. Foto: Google Maps

Det var litt etter klokka sju torsdag morgen at en bil mistet kontrollen og krasjet i autovernet på E18, rett ved Grenlandsporten.

Veien ble sperret i over en halv time som følge av ulykken. Det førte til lange køer på E18.

Mange telefoner

Trafikkoperatør Sara Bendiksen ved Vegtrafikksentralen sier til Varden at de har mottatt veldig mange henvendelser om forholdene på veiene i fylket torsdag morgen.

– Det er mange bilister som synes det er svært utfordrende å kjøre på slike forhold som vi har nå. Det er mye nysnø, og både langs kysten og i fjellet er det også en del vind som skaper utfordringer og ganske så ufyselige kjøreforhold, sier Bendiksen.

Få uhell

Hun sier likevel at de har blitt varslet om få uhell.

– Foruten hendelsen ved Grenlandsporten, som ble relativt raskt løst, har vi ikke fått melding om andre utforkjøringer etter kollisjoner, sier Bendiksen.

– Bør folk la bilen stå hvis de kan?

– Vi har ikke ute noen anbefaling om det nå, for det er egentlig et varslet snøføre som skal være mulig å kjøre på. Men med slike forhold er det selvsagt ekstra viktig at man kjører etter forholdene og tilpasser farten til annen trafikk. Så kommer alle trygt fram, sier trafikkoperatøren.

Hun legger til at de har alt av mannskaper ute på veiene for å brøyte.