Det var Halvard Ljostad (68) fra Dalen i Tokke som døde som følge av ulykken på «Bilrutetomta» i Åmot onsdag.

Det bekrefter politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Caroline Gunnesdal, overfor Varden.

Betongvegg raste

Ulykken skjedde tidlig onsdag ettermiddag da en betongvegg raste over bilen som mannen satt i.

– Det parkerte kjøretøyet som fikk betongveggen over seg, er en varebil. Personen som var i varebilen, en mann i 60-årene, er dessverre omkommet. Pårørende er varslet, opplyste operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt til Varden tidlig onsdag kveld.

Det ble fort avklart at det var en betongvegg som hadde rast over varebilen, trolig i forbindelse med at en lastebil hadde vært i området og utført en arbeidsoperasjon.

DØDE: Mannen i 60-årene satt i bilen som ble rammet av betongveggen som falt ned. Foto: Andreas Soltvedt

Har koplet inn kriseteam

Kommunens kriseteam er koplet inn og følger opp de involverte i forbindelse med den tragiske hendelsen.

En mann i 20-åra, som kjørte lastebilen som var involvert i ulykken, er anmeldt og har fått førerkortet sitt midlertidig beslaglagt, ifølge politiet.