– Det er for tiden ustabilitet og treghet i enkelte av politiets systemer. Nødnummeret 112 og telefon 02800 fungerer som normalt for alle som har behov for å komme i kontakt med politiet, opplyser politidirektoratet i en pressemelding.

Politiets IT-enhet jobber med feilsøking og vil utbedre eventuelle feil så raskt som mulig. Det er foreløpig ikke estimert noen rettetid. – Politidirektoratet har tett dialog med politidistriktene for å vurdere hvordan situasjonen påvirker politiets operative arbeid. Det er for tidlig å si noe nærmere om dette på nåværende tidspunkt, men vi vil fortsette å ha høyt fokus på å å opprettholde politiets evne til å løse oppdrag inntil feilen er utbedret, sier seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

Politidirektoratet vil komme tilbake med oppdatert informasjon om estimert rettetid når dette er avklart.