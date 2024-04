– Da jeg så fiskekakene som hang etter hverandre i trærne, tenkte jeg først og fremst: «hva i all verden er det som foregår her?», sier Henny.

Merket først lukta

Søndag ettermiddag var hun på tur fra Ånnerød og mot Torsberget, og forteller at hun begynte å lukte noe veldig rart på vei hjem langs stien.

– Det første jeg merket var lukta, ja. Deretter oppdaget jeg at seks-sju fiskekaker hang systematisk bortover langs trærne, og til slutt var det plassert en helgrillet kylling gjennom en gren! Da måtte jeg ta fram telefonen for å dokumentere synet, sier hun.

Henny forteller at hun først kjente fiskekake-lukta. Deretter så hun at det hang seks-sju kaker på rad. Foto: privat

Henny la ut bildene på Facebook-siden «Porsgrunn i dag», hvor hun spurte om det kunne være snakk om åte til å skyte rev. Hun er imidlertid usikker på om dette kan stemme, med tanke på at jaktsesongen er over og at det er ynglesesong nå.

– Jeg synes det hele er veldig rart. Jeg har i hvert fall ikke opplevd noe liknende før. Det er også en makaber sans for humor dersom det bare er ment for å være morsomt.

Noen av kommentarene på Facebook gikk også i retning av at det kunne være snakk om rottegift, som igjen tar livet av fugler og dyr. Mens en annen forteller at det ikke er første gang dette skjer.

Eigil Movik, viltforvalter ved Grenalnd landbrukskontor får stadig henvendelser om mulige åter. Han tror imidlertid ikke at kyllingen og fiskekakene er tiltenkt jakt. Foto: Jonas Fossing

– Hva i all verden er dette her

Eigil Movik, viltforvalter ved Grenland landbrukskontor, er heller ikke sikker på hvorfor man skulle ha behov for å plassere fiskekaker og kylling i trær.

– Hva i all verden er dette her? Har du sett?! ler eksperten når han får se bildene.

– Tror du dette er lagt ut som jaktåte?

– Det høres veldig rart ut med tanke på at det ikke er jaktsesong nå. Revejakta ble avsluttet 15. april og det eneste alternativet er vel i så fall mink. Men de er jo ikke ofte i trær, smiler han.

Eksperten forteller at de fra tid til annen får meldinger om funn av åte i skogen, men at det i disse tilfellene har vært lett å bekrefte.

– Hvis det er åte i forbindelse med jakt kan synet ofte være litt makabert. Vi ser det med en gang. Her er det absolutt ikke innlysende, sier han.

Én teori

Movik har én teori når det kommer til matpryden i trærne, men er tydelig på at det er snakk om gjetting:

– Dersom jeg skal gjette på noe som helst, kan det være snakk om fuglefotografer som vet at det er rovfugler i nærheten. Men det er vill gjetting, sier han.

– Tror du det kan være en spøk?

– Ingenting forundrer meg lenger. Eller … dette forundret meg faktisk litt, ler han.