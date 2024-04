Etter at mannen sist ble sett lørdag ettermiddag, har det oppstått flere rykter knyttet til hva som har skjedd i forkant av 35-åringens forsvinning.

– Rykteflommen skaper nok størst utfordringer for de pårørende, som får mye informasjon i ulike kanaler. Det er aldri noe særlig gunstig. For etterforskningen så vil ikke det være særlig problematisk i denne saken, forteller politiinspektør Odd Skei Kostveit til NRK.

Kostveit bekrefter langt på vei til Varden at det er 35 år gamle Jan Mathisen som ble funnet i Meierelva på Skotfoss i Skien torsdag kveld.

– Vi har ikke noen grunn til å tro at det er noen andre enn savnede som ble funnet i vannet, sier han.

Etter det Varden erfarer dreier mye av ryktene seg om at Mathisen skal ha blitt påført flere skader i forkant av forsvinningen, men det er lite som tyder på at dette stemmer.

Politiet venter på den foreløpige obduksjonsrapporten som i større grad vil gi klart svar på flere av spørsmålene politiet har.

Kostveit sier at det per nå er lite som tyder på at mannen har blitt utsatt for noe straffbart.