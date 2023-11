Fram til klokken 12.02 fredag 27. november, ble siktede i denne saken omtalt som «en mann». Dette var basert på opplysninger fra politiet. Klokken 12.02 sendte politiet ut en pressemelding der det ble opplyst at det er en kvinne som er siktet. Siktede er registrert som mann i folkeregisteret, men identifiserer seg som kvinne. Varden har derfor valgt å endre saken, basert på de nye opplysningene.

• Politiet var i kontakt med de involverte tidligere søndag kveld i forbindelse med det som angivelig var en mindre uoverenstemmelse. Noen timer senere kunne politiet melde om drap.

• Klokken 00.30-tiden natt til mandag fikk politiet melding om en alvorlig hendelse på adressen i Porsgrunn og rykket ut.

• En mann ble sendt til sykehus, men mannens liv ikke sto til redde.

• En kvinne ble pågrepet kort tid etterpå og siktet for drap. Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom avdøde og siktede.

• Den siktede er en 18 år gammel kvinne og avdøde er en 22 år gammel mann.

• Politiet bekrefter at de har kontroll på det de antar er drapsgjenstanden, og at dette ikke er et skytevåpen.

• Politiet foretar taktiske og tekniske undersøkelser mandag, samt vitneavhør.

• Klokken 12.02 opplyste politiet at en kvinne er siktet for drap på en 22 år gammel mann.

• Politiet har bedt Kripos om bistand i den videre etterforskingen. Det er ikke mistanke om at andre er involvert i drapet.

• Den siktede kvinnen har samtykket til to uker varetekt med brev- og besøksforbud og medieforbud. Varetektsfengslingen blir avgjort ved kontorforretning.

