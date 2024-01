Fredag ble den siktede kvinnen i 40-årene fengslet i fire uker. Dagen etter kunngjorde politiet at de hadde funnet blod fra savnede og levninger som man mener er fra et menneske. Hun er nå siktet for medvirkning til drap.

Levningene ble funnet på eiendommen til siktede.

Mandag har politiet ennå ikke konkludert med at den savnede grenlandsmannen er død. Foreløpige undersøkelser tilsier at levningene stammer fra et menneske, men per nå vet man ikke om det er snakk om grenlandsmannen.

– Vi håper på å få et endelig svar i slutten av uka, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen til Varden.

Kvinnen erkjenner ikke straffeskyld etter drapssiktelsen, ifølge VG.

– Hun tar sterk avstand fra de beskyldningene som ligger til grunn for siktelsen og er sjokkert over de funn som er gjort på hennes eiendom, skriver forsvarer Jens-Henrik Lien i en SMS til VG.

Kjærestelignende forhold

Savnede og siktede hadde en nær relasjon. Nytrøen opplyser at politiet mener de to har hatt et kjærestelignende forhold.

– Men akkurat status på det er noe vi undersøker, sier Nytrøen.

Hun opplyser at de per nå ikke har en formening om et motiv for en drapshandling. Men at de forsøker å sjekke ut bakgrunnen til partene.

– Tidligere historikk og økonomiske forhold er noe vi jobber med å sjekke. Vi har innhentet mye informasjon, men som ikke er blitt bearbeidet.

Fortsetter arbeidet

Blodet som ble funnet er analysert, og man mener dette stammer fra savnede.

Søk etter savnede pågår fortsatt. Politiet jobber fortsatt med å gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser. Nytrøen opplyser at dette arbeidet vil pågå i flere dager framover.

– Vi har funnet blod og søker å finne ut hva som har skjedd med ham.