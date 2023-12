Et politihelikopter sirkler lørdag ettermiddag over Kjørbekk-området i Skien.

Politiet opplyser at de er i gang med en aksjon der de leter etter en kvinne.

– Det er av helsemessige grunner vi vil finne henne og vi har derfor satt inn større ressurser, sier operasjonsleder i politiet, Tommy Eriksen.

Han kan ikke si mer om aksjonen per nå, men forsikrer om at det ikke er noe fare for omgivelsene eller andre personer.