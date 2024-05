Statens vegvesen gjennomførte mandag og tirsdag en kontroll på Langangen kontrollstasjon mandag og tirsdag.

– Et utenlandsk transportforetak ble anmeldt for brudd på kabotasjereglene. Tre førere og et transportforetak, blir anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, sier Jan Olav Hermansen i Statens vegvesen.

Sjåføren av denne lastebilen måtte rydde vekk gjenstander i frontruta. Foto: Statens vegvesen

22.500 i gebyr

Fire kjøretøy var for tungt lastet og måtte ned til lovlig vekt.

– Et transportforetak fikk 22.500 kroner i vektgebyr. 27 førere måtte utbedre feil og mangler før videre kjøring, sier Hermansen.

Måtte rydde vekk

Blant tingene som sjåførene måtte gjøre, var det å sikre lasten forskriftsmessig og laste ned til lovlig lengde/bredde.

– En sjåfør måtte også rydde vekk gjenstander ved frontruta, som hindret sikten hans, sier Hermansen.

På slitte dekk

Det ble også gitt en rekke bruksforbud.

– Her var det blant annet snakk om kjøretøy med svært slitte dekk, sier Hermansen.

Antall tunge kjøretøy over kontrollplass: 784 Antall kontrollerte lette kjøretøy: 3 Antall observerte for bruk av bilbelte 231