– Vi må dessverre stenge Tveten barneskole, SFO og Tveten ungdomsskole i morgen, mandag 8.1.24. Det er usikkert når strømmen kommer tilbake, og temperaturen i bygningene vil ikke være høy nok til å kunne drifte forsvarlig. Vi håper skolene og SFO har normal drift igjen fra tirsdag 9.1.24, skriver kommunen i en pressemelding søndag kveld.

Strømbruddet oppstod i 16.18-tiden søndag ettermiddag. Klokken 21.48 var 537 kunder uten strøm, ifølge Lede.

Kommunen har krisemøte om strømbruddet søndag kveld, og Lede er satt i rød beredskap.

Ta en sjekk hos naboen

På kommunens nettsider oppfordrer kommunen folk i berørte områder til å ta en sjekk hos naboen.

– Kommunen hjemmetjenester jobber med kartlegging, slik at de som i første rekke har behov for hjelp vil bli tatt hånd om. Ta gjerne en tur innom naboen for å sjekke om de har det fint, skriver de.

Behov for overnatting?

I 22-tiden opplyser kommunen at personer som har behov for varme eller overnatting kan møte opp på Hotell Vic i Skolegata 1 i Porsgrunn sentrum.

– Ved behov for varme eller overnatting, har kommunen etablert et oppmøtested på Hotell Vic. Berørte av strømstansen, som ikke har noen å reise til, kan møte opp der.

Husk å stenge vannet

De oppfordrer også de som er berørt til å huske på en ting før man forlater huset:

– Husk å stenge hovedstoppekrana og la vannet renne ut av kranene!

Man kan ringe kommunenes servicesenter på tlf 35547000 om man har praktiske spørsmål som ikke gjelder selve strømbruddet.