Det er nå over en uke siden en mann ble funnet død i sitt hjem i Stavern. Samboeren hans ble siktet for drap og etterlyst, men teorien om at hun har drept ham er ifølge politiet kraftig svekket.

Politiet jobber nå ut fra flere teorier om hva som kan ha skjedd, men vil ikke si hva som er hovedteorien.

Varden får bekreftet at kvinnens pårørende sist var i kontakt med kvinnen dagen før nyttårsaften.

Siste kontakt

– Siste kontakt med savnede var 30 desember om kvelden, sier bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

Det tok tre dager fra siste kontakt med kvinen til de kontaktet politiet.

– De ble bekymret 2. januar og kontaktet da politiet, sier Holager Andenæs.

Av hensyn til etterforskningen vil ikke politiet si noe om hvordan paret feiret nyttårsaften.

– Vi vil ikke si noe konkret om det, men vi er interessert i alt av bevegelser fra både han og henne fra 30. desember, sier Garder.

Ifølge Dagbladet hadde familien til avdøde kontakt med han så sent som 1. januar.

– Datteren hans ringte ham første nyttårsdag. Da hadde de en hyggelig samtale om alt og ingenting. De snakket om snøkaoset, og han fortalte at han ikke kom seg ut med søpla på grunn av det forferdelige været. Alt virket normalt. Det er det siste livstegnet fra ham, har mannens søster uttalt til Dagbladet.

Utvider søket

Røde Kors sender onsdag nye mannskaper inn i søket etter den savnede kvinnen i Stavern.

– Søket er nå utvidet til områdene rundt den savnedes bopel. Deler av søksområdet består av bratte klipper og juv. Det gjør søket svært krevende, og det et enorme snømengder, særlig i disse juvene, sier kommunikasjonsrådgiver i Vestfold og Telemark Røde Kors, Bjørn Hjalmar Andersen i en pressemelding onsdag morgen.

Vestfold Røde Kors har bistått politiet i flere dager. Så langt, uten funn ifølge Andersen.

Vestfold Røde Kors har kalt inn hjelpekorps fra flere nabodistrikter, blant annet en spesialgruppe, for søk i bratt lende.

– Denne gruppen jobber særlig i terrenget rundt det ikoniske krutttårnet i Stavern. Politiet har også satt inn på andre ressurser i søket, bl.a Blålyslinjen ved folkehøyskolen i Stavern. Disse elevene har tidligere fått opplæring av Røde Kors i søk og redning. Nå er de satt sammen med Røde Kors som leder disse ute i søksområdet, forteller Andersen.