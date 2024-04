Innsatsleder Kim Stokke i Sør-Øst politidistrikt bekrefter dette til Varden på stedet i 20-tiden torsdag kveld.

– Det er gjort et funn av en død person i vannet. Vi har nå tilkalt politiets krimteknikere til stedet og sperrer av området, sier Stokke.

Han legger til at politiet jobber med flere hypoteser rundt hva som har skjedd.

Politiet sperret av området med sperrebånd. Identiteten er ikke bekreftet.

Savnet i flere dager

Det har pågått et stort søk på Skotfoss i Skien etter en savnet 35 år gammel mann.

Torsdag kveld ble søket satt på vent. Varden får opplyst at dette ble gjort på grunn av et mulig funn langs Meierelva. Totalt tre politipatruljer var til stede torsdag. Innsatsleder Kim Stokke sier at en båt fra brannvesenet er sendt ut på vannet, og at det vil bli tatt en vurdering som skjer videre etter at de har sett hva som ligger i vannet.

Siste sikre observasjon av 35-åringen var i helgen. Hans søster har lett etter han siden søndag og flere frivillige har blitt med i søket de siste par dagene.

Oppdateres.

Foto: Geir Norendal