Stavern-saken har nå pågått i mer enn tre måneder.

Dødstidspunkt

Mannen ble funnet død i deres felles hjem 2. januar, mens kvinnen ble funnet død ved sjøen i Larvik 13. mars.

Hvem som døde først er av stor betydning for saken, men det er usikkert om man får klare svar.

– Blant annet har vi også tidligere sagt at det vil være svært vanskelig å fastslå nøyaktig dødstidspunkt for kvinnen med tanke på hvor lang tid det gikk fra hun ble meldt savnet til hun ble funnet, sier Ole Jacob Garder, som er politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt.

Nå venter politiet på flere rapporter, som de håper kan gi svar på noen viktige spørsmål i drapsmysteriet.

Hva og hvordan samboerparet døde er et av dem.

– Ingen garanti

– Politiet har fremdeles ikke mottatt noen av obduksjonsrapportene til de involverte i saken. Vi venter også på Kripos sin åstedsanalyse av leiligheten der mannen ble funnet, sier han.

Politiet har ifølge Garder ingen indikasjon på når disse rapportene kommer.

– Vårt håp er at disse rapportene skal gi både de pårørende og politiet svar på hva som har skjedd med de involverte, men det er ingen garanti for at alle spørsmålene vil kunne bli besvart, sier Garder.