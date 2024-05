Ambulanse, politi og brannvesen satte like før klokken fem onsdag morgen kursen for Herøya etter melding om et branntilløp.

– Det har skjedd et branntilløp i en vifte i Yara-fabrikken, sier operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt.

Sendte inn røykdykkere

Brannvesenet skal raskt ha fått slukket brannen.

– Røykdykkere ble sendt inn for å forsikre seg om at det var blitt helt slukket, sier operasjonslederen.

Snakket med vitner

Politiet snakket med vitner på stedet og det blir opprettet en undersøkelsessak.

– Branntilløpet skjedde i vifteanlegget mellom 11. og 12. etasje, sier Aaser.

Redningsstaben ved Herøya Industripark melder onsdag morgen at Yara selv rutinemessig vil iverksette granskning av hendelsen.