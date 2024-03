Kragerø videregående skole har i dag flagget på halv stang etter dødsulykken i Kragerø søndag kveld. På egen hjemmeside skriver at skolen de er i sorg.

– Skolen har mottatt den tragiske nyheten om at en av våre elever omkom i en ulykke i går kveld. De to andre involverte er også tilhørende vår skole. Elever og ansatte er sterkt preget av hendelsen.

Søndag kveld omkom en 16-åring i en ulykke med UTV i Lovisenbergveien i Kragerø.

– Det vil bli holdt en minnemarkering på ulykkesstedet i dag, og etterpå vil Kragerø vgs. være åpen for de som ønsker det. Her vil også ansatte være til stede for å hjelpe til, skriver skolen.

Det vil være åpen kirke fra 17:00 til 19:00 mandag kveld.

Skolen beskriver gutten som en snill og høflig gutt.

– Vi kjenner eleven som en høflig og snill elev som var god venn med alle. Han var en av våre beste, og det er med stor sorg vi har mottatt budskapet. Elevene er i ferie nå, men skolen vil starte opp med markeringer i klassene etter påske. I dag vaier flagget på halv stang i skolegården.

I tillegg til klassekamerater og andre er det flere representanter fra kommunens kriseteam. Politiet er også på plass under minnemarkeringen.